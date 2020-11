Le mécanisme d’appui aux exportations FOPRODEX fait l’objet d’une refonte dans l’objectif d’être plus complet, plus flexible et plus adapté aux besoins du secteur privé, a indiqué le CEPEX.

Initiée dans le cadre du 3ème Projet de développement des exportations, la mission de refonte du FOPRODEX a été confiée au bureau d’études Deloitte par le CEPEX, avec l’appui de la Banque Mondiale.

L’objectif général de cette étude est de doter le CEPEX d’un instrument financier pérenne apte à contribuer à la croissance des exportations, par l’accès aux marchés extérieurs et la diversification de produits et des marchés à l’export.

Le CEPEX a aussi fait savoir que les entreprises ayant déjà bénéficié de l’appui du FOPRODEX peuvent envoyer leurs avis, perceptions et propositions d’amélioration sur le lien suivant, jusqu’au 15 novembre 2020 : https://dsurvey.deloitte.fr/#/survey/5f9076c52aa963001fbb0622

Le 3ème Projet de Développement des Exportations (PDE III), mis en place par le gouvernement avec l’appui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) d’un montant global de 36.3 Million d’Euro, est entré en vigueur en septembre 2015. Il a pour objectif de contribuer à accroître et à diversifier les exportations et de renforcer la valeur ajoutée des exportations nationales, à travers une approche de développement des chaines de valeurs et de clusters.