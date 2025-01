FOPRODEX : 57,4 millions de dinars de subventions pour 545 entreprises en 2024

Le Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) a accordé, en 2024, des subventions d’une valeur de 57,4 millions de dinars en faveur de 545 entreprises, contre 51,6 millions de dinars en 2023 au profit de 532 sociétés. A fin décembre 2024, le fonds a traité 3110 dossiers, contre 2432 en 2023, soit une augmentation de 27,9%, d’après le bilan 2024 du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) publié lundi.

L’année écoulée a également été marquée par une réduction significative du délai de traitement des dossiers, qui ne dépasse désormais pas 6 jours, accélérant ainsi le rythme de traitement et de règlement des demandes de subvention.

En 2024, le CEPEX a réalisé un total de 73 actions promotionnelles, contre 57 en 2023. Ces activités incluent la participation tunisienne à des salons et foires internationaux, des missions d’hommes d’affaires, des journées commerciales, des missions de prospection à l’étranger et des visites d’acheteurs en Tunisie. En 2024, le programme national des actions de promotion commerciales à l’étranger a compté 34 manifestations couvrant divers secteurs économiques, dont 11 participations de prospection à de nouveaux. 256 entreprises tunisiennes ont bénéficié de ce programme et exposé leurs produits et services au sein de pavillons nationaux d’une superficie totale de 3044 m².

La présence tunisienne a ciblé 17 marchés internationaux, répartis entre les continents de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie et des Amériques.

En 2024, le CEPEX a lancé des Matinales régionales de l’exportation, des rencontres mensuelles de sensibilisation et d’information dédiées aux districts sous le slogan « Les régions s’exportent ».

Quatre rencontres régionales ont été consacrées dans ce cadre à des thématiques relatives au développement du potentiel exportable des entreprises tunisiennes dans les différentes régions.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté du Centre de s’ouvrir davantage aux milieux économiques des régions, afin de mieux comprendre les préoccupations et les besoins spécifiques pour accéder à de nouveaux marchés prometteurs.

Elle vise également à soutenir la communication effective avec les entreprises afin de renforcer la position des produits et services tunisiens sur les marchés internationaux et améliorer les opportunités d’accès.

Le CEPEX a, par ailleurs, chapeauté la finalisation, en 2024, du développement d’un nouveau portail électronique qui sera lancé au début de l’année 2025. Cet outil vise à améliorer l’efficacité des services offerts aux exportateurs et importateurs tout en introduisant des fonctionnalités inédites visant à accompagner et dynamiser leurs activités à l’international.