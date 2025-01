La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax organise une mission d’affaires au Salon international de l’alimentation, de l’emballage et des technologies, en Libye, du 26 au 29 janvier courant, à la Foire internationale de Tripoli.

Le salon “Libya Food” est considéré comme “une opportunité importante pour les opérateurs du secteur de l’industrie alimentaire et des secteurs connexes, d’exposer et de promouvoir leurs produits et services sur le marché libyen et de rencontrer directement les acteurs économiques libyens du secteur”.

Cette nouvelle édition de “Libya Food” verra “la participation des principales entreprises et institutions libyennes et étrangères œuvrant dans le domaine agroalimentaire, et réunira les principaux commerçants et fournisseurs représentant les secteurs public et privé”, selon la CCIS.

L’exposition comprend tous les produits de l’industrie agroalimentaire et services associés, ainsi que les produits d’emballage et de conserve et tous les produits liés au secteur.

A cette occasion, la CCIS lance un appel à “prendre part à la mission d’hommes d’affaires pour la visite de cet évènement international, d’une part, et participer aux rencontres d’affaires et de partenariat qui seront organisées en coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tripoli, d’autre part”. Les participants à cette mission peuvent bénéficier du Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX).