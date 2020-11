Les solutions technologiques innovantes pour les ports, aéroports et autres infrastructures et modes de transport public ont été au centre d’une séance de travail entre le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, et une délégation de Huawei Tunisie.

Qu’il s’agisse également de transport ferroviaire ou de logistique écologique, ces avancées de pointe développées par la firme chinoise Huawei sont à même de contribuer utilement à l’accélération de la transformation digitale de la Tunisie, c’est ce qu’a souligné en substance Adnane Ben Halima, vice-président de la compagnie, en charge des affaires publiques pour la région Afrique et Méditerranée.

Entouré à cette occasion de hauts cadres du département du Transport et le président directeur général de l’OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports), Chakchouk a été particulièrement attentif à la présentation des plateformes digitales (Big data, IA, IOT, 5G, Cloud) s’inscrivant dans une vision du transport autour d’un hub complet et intégré.

Cette architecture repose sur trois impératifs majeurs, à savoir la sécurité, l’efficacité et l’expérience probante du déploiement. Huawei entend promouvoir une coopération gagnant-gagnant pour un transport intelligent, fondée sur les meilleures pratiques, un partage d’expérience et également la formation des talents. En outre, il s’agit de développer l’innovation commune et la collaboration fructueuse avec ses partenaires locaux.

Passant en revue l’avancement du projet initié par l’OMPP dans les ports de Radès, La Goulette et Bizerte, Chakchouk a souligné son caractère pionnier dans la transformation digitale du transport public en Tunisie. « Les équipes doivent œuvrer efficacement, a-t-il indiqué, pour faire aboutir la réalisation de ce projet avant fin de l’année en cours. Aucun effort ne sera épargné pour surmonter toute difficulté rencontrée et l’appui du ministère est totalement acquis à cet effet ».