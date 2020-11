Des dépassements ont été confirmés, lundi, par le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mustapha Laroui, concernant le marché de la gestion de la décharge contrôlée d’El Kenna, dans la délégation d’Agareb à Sfax.

Ces dépassement sont liés à l’enfouissement de déchets et la gestion des lixiviats en plus de fuites de gaz au niveau de quelques points de collecte des lixiviats, a précisé le ministre lors d’une plénière à l’ARP, consacrée au dialogue avec le gouvernement.

Une cellule d’audit interne, au sein de l’Agence nationale de gestion des déchets, a été chargée, depuis le 2 octobre 2020, de contrôler ces dépassements, selon le ministre.

“Il a été, ainsi, décidé d’infliger des amendes financières et d’intervenir immédiatement pour renforcer l’enfouissement et améliorer la collecte et le traitement des lixiviats, des eaux salines et des gaz émis”, a-t-il noté.

Il convient de souligner que le marché de gestion de la décharge contrôlée d’El Kenna, dont le coût annuel s’élève à 8 millions de dinars, a été lancé, le 1er mai 2020, pour une période qui s’étalera sur 29 mois.

Il comprend principalement la réception et l’enfouissement des déchets, et le traitement des eaux usées (environ 60 m3), et des eaux salines, ainsi que la réalisation des travaux nécessaires visant l’extraction des gaz.