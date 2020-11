La Tunisie abrite la deuxième édition du Sommet Moyen-Orient-Afrique des startups et de l’innovation ou “Startup Gate Summit 2020″, et ce les 12 et 13 novembre 2020 sous format virtuel.

Startup Gate Summit 2020 offre un espace de rencontres entre investisseurs, porteurs des projets, start up, PME et experts des nouvelles technologies en Tunisie, Moyen-Orient et Afrique. Il vise à connecter l’ensemble des acteurs de l’écosystème des PME, capital-risque, Private Equity, banques, SICAR et gouvernements afin de booster les projets basés sur l’innovation technologique.

Il s’agit de l’un des plus grands événements sur les start up et les technologies émergentes au Moyen-Orient et en Afrique qui offre également aux jeunes entrepreneurs et PME une occasion d’atteindre un public mondial et de s’engager avec la communauté technologique internationale et un écosystème à partir duquel lancer et accélérer leurs idées de start up dans de nombreux domaines (innovation, robotique, financement, FINTECH, intelligence artificielle, 5G, IoT, biotechnologies, ville intelligente, Blockchain, commerce électronique).

L’événement comporte une table ronde consacrée aux PPP (partenariat public/privé) avec la participation de ministres, PDG d’entreprises et autres experts tunisiens et étrangers. Il est prévu une session intitulée ” Village de l’innovation ” où une centaine de start up tunisiennes et africaines bénéficieront d’un stand virtuel.

Des ateliers de formation spéciaux seront par ailleurs offerts avec les meilleurs experts sur les dernières tendances technologiques.