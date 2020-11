La crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus a entraîné d’importants bouleversements dans le mode de vie des consommateurs tunisiens, analyse Mourad Ben Hassine, directeur général de l’Institut national de la consommation (INC), interrogé par la TAP.

Quand on demande si la crise sanitaire de la Covid-19 va bouleverser les modes de consommation en Tunisie, sa réponse a été: “la crise sanitaire mondiale due à la Covid-19 a impacté l’économie mondiale, et de fait la chaîne alimentaire mondiale, de la production à la consommation”.

Il explique: “la production des produits agricoles frais (fruits, légumes, poissons, viandes rouges et volailles) n’est plus au même niveau que les années précédentes. Les restrictions imposées au transport international, maritime, aérien et terrestre, ont eu pour effet un coût supplémentaire et une augmentation des prix à la consommation pour les produits frais et produits industrialisés”.

Mourad Ben Hassine pense que “cette situation économique aura à court et moyen terme un effet sur le mode de consommation dans le monde et en Tunisie. A titre indicatif, et du fait des situations de confinement, la consommation de produits frais… a pris le dessus sur la consommation dans les lieux publics, protocoles sanitaires obligent”.

D’un autre côté, les ventes en ligne, via les sites de commerce électronique ou de vente à distance, ont augmenté et devraient s’accélérer.

L’achat sur Internet est une nouvelle orientation pour les Tunisiens. Cela peut-il amplifier la consommation où impacter le pouvoir d’achat surtout pour les citoyens de la classe moyenne ?

A cette question, il assure que, pour le moment, il est difficile de se prononcer sur l’effet de cette nouvelle orientation pour le consommateur tunisien et sur son pouvoir d’achat. Mais il s’agit d’un nouveau mode de consommation qui va s’amplifier, d’autant plus que le taux de connectivité des Tunisiens sur internet est relativement important (taux de connectivité de l’ordre de 70%).

Par ailleurs, Mourad Ben Hassine souligne que la confiance dans les sites électroniques marchands n’est pas au beau fixe, raison pour laquelle l’INC s’est associé à des partenaires, notamment l’Organisation de défense du consommateur (ODC), en vue de labelliser les sites électroniques (Label de confiance).

En outre, la mesure du pouvoir d’achat est un concept beaucoup plus complexe, souligne-t-il. D’ailleurs, l’INC est en phase de lancer une étude pour formaliser ce concept et se doter d’indicateurs et/ou de systèmes d’information pour le cerner et se doter d’un moyen technique fiable pour la mesure du pouvoir d’achat.