A l’occasion de la réunion annuelle du Conseil de sécurité sur la contribution de la police des Nations unies aux opérations de maintien de la paix, la Tunisie, membre non permanent du Conseil, a présenté une déclaration au nom du groupe A3 + 1 (Afrique du Sud, Niger, Tunisie) + Saint-Vincent-et-Grenadines.

Dans cette déclaration, l’accent est mis sur le rôle dévolu à la police des Nations unies dans le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans les zones de conflit.

Selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère des Affaires étrangères, le Représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies, Tarak Ladab, a souligné au cours de la réunion tenue, mercredi dernier, que la police onusienne contribue à la consolidation des capacités des structures sécuritaires nationales dans l’application de la loi et l’amélioration de son rendement en matière de lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

Il a également appelé à une meilleure coordination entre l’ONU et les organisations régionales, notamment l’Union africaine à l’occasion de l’élaboration des mandats des opérations de paix dans le continent africain et la garantie des moyens de prévention pour le maintien de la paix face à la propagation de la Covid-19.

Selon le communiqué, plusieurs responsables onusiens à la direction de la police des Nations Unies ont salué, dans leurs interventions, la contribution de la Tunisie dans les opérations de maintien de la paix et le professionnalisme dont font preuve les membres de la police tunisienne au cours de ces missions.

A noter que la Tunisie participe actuellement à quatre missions onusiennes pour le maintien de la paix au Mali, à la République centre Afrique, au Congo démocratique et au Sud-Soudan.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de la 75ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministère des Affaires étrangères indique que la Tunisie a voté, mercredi dernier, en faveur de six résolutions sur la cause palestinienne. Elles concernent notamment les droits des réfugiés palestiniens ainsi qu’une condamnation des atteintes aux droits du peuple palestinien et à la politique de colonisation israélienne. Ces résolutions ont été adoptées par une majorité des voix.

La Tunisie a également voté en faveur d’une résolution sur le Plateau du Golan syrien occupé exigeant le retrait d’Israël du Plateau conformément aux résolutions du Conseil de sécurité y afférentes.