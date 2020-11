Attijari Assurance, filiale du groupe “Wafa Assurance“ et du groupe “Attijari bank Tunisie“, lance une nouvelle offre packagée baptisée « SANADI », destinée aux particuliers, salariés et travailleurs indépendants, et ayant pour objectif ultime la satisfaction de leurs besoins.

Cette offre est accessible à partir de 40 Dinars par an et modulable avec un large choix de tarifs et plafonds.

Le contrat d’assurance SANADI, commercialisé par Attijari bank et garanti par Attijari Assurance, offre en plus de maladie ou à un accident,ارات المتوفرة ضمن العرض. من حيث التعريفات و الحد الاقصى و سقف الاكتتاب.

une couverture de base « Décès ou Invalidité Absolue et Définitive », des couvertures complémentaires en option.

Ce produit permet le versement d’un capital en cas d’invalidité absolue et définitive à l’assuré ou au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s), en cas de décès de l’assuré.

Aussi, il garantit le versement d’un capital supplémentaire égal au capital assuré choisi au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s), en cas de décès accidentel de l’assuré.

Dans le prolongement de la stratégie de développement d’Attijari Assurance, cette nouvelle offre ouvre des horizons à l’assurance de personnes couvrant notamment l’hospitalisation et l’incapacité temporaire de travail.

En effet, SANADI permet le versement d’un forfait journalier pour faire face aux frais occasionnés en cas d’hospitalisation suite à une maladie ou à un accident ainsi que le versement d’un forfait journalier pour pallier à la baisse de revenus habituels en cas d’arrêt de travail consécutif à une hospitalisation.

A propos de Attijari Assurance :

Attijari Assurance, filiale du groupe “Wafa Assurance“ et du groupe “Attijari bank Tunisie“, a démarré son activité en Tunisie en 2013. Elle commercialise ses produits en épargne et en prévoyance à travers le réseau de Attijari bank sur tout le territoir tunisien (205 agences).

Attijari Assurance est leader du marché de l’assurance vie en Tunisie depuis 2014. Elle est déterminée à poursuivre son développement conformément aux orientations stratégiques du groupe Attijari bank, en capitalisant sur son expertise à travers des offres produits diversifiées, personnalisées et les mieux adaptées qui concilient performance et efficacité.