Tunisie Telecom a tenu son webinaire “Tech Trends By TT“, qui est le premier d’une série de webinaires 100% digital dont l’objectif est de faciliter l’accès aux nouvelles tendances Tech & Business aussi bien en Tunisie qu’à l’international.

Le thème de ce webinaire (animé par notre confrère Wassim), « Inclusion digitale, levier économique et social », montre si besoin était la volonté de l’opérateur de faire des TIC un moteur de croissance et de développement social, comme le dira en substance le PDG de Tunisie Telecom, Samir Saïed. Il considère que les TIC d’une façon générale devraient et doivent permettre de réduire le gap de développement entre les régions, entre les pays, alors que c’est le contraire qui se passe aujourd’hui, se désole-t-il…

Les participants à ce webinaire ont focalisé leur intervention sur les enjeux et les avantages de l’inclusion digitale. Et avec la pandémie de Covid-19, tout le monde est d’accord aujourd’hui pour souligner l’importance de la transformation digitale.

Tunisie Telecom, en tant qu’acteur majeur dans le développement des technologies de demain, œuvre pour démocratiser l’accès à l’information et aux tendances via cette série d’évènements.

Nous y reviendrons.