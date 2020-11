Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers les marques CITROËN, DS et MAZDA pour le segment des véhicules légers, ainsi que FOTON pour les pick-up et à travers la marque Renault Trucks pour le segment des véhicules industriels.

Les revenus du groupe UADH à fin septembre 2020 se sont établis à 129 748 951 DT contre 186 125 687 DT par rapport à la même période de l’année 2019.

La baisse des revenus entre les deux périodes provient inéluctablement de la baisse considérable des revenus pendant la période du confinement sanitaire général ordonné dans le but de limiter la propagation de la pandémie Covid-19. Par conséquent, il y a eu un arrêt provisoire des activités des filiales d’UADH à partir du 15 mars avec un ralentissement notable et accéléré depuis mi-février et jusqu’à la reprise graduelle à partir du 04 mai. Il est à préciser que l’activité SAV (chrono services) des filiales spécialisées dans la concession automobile a dû faire sa reprise à partir de mi-avril suite aux autorisations obtenues.

La vente des véhicules neufs (toute marque confondue) a connu un fléchissement considérable pendant la période de confinement comme le justifier les statistiques de l’ATTT, à savoir :

– 3 204 véhicules immatriculés en mars 2020 comparé à 3 594 véhicules immatriculés en mars 2019.

– 118 véhicules immatriculés en avril 2020 comparé à 4 503 véhicules immatriculés en avril 2019.

– 2 676 véhicules immatriculés en mai 2020 comparé à 4 576 véhicules immatriculés en mai 2019.

Selon les statistiques fournies par l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT), la vente des véhicules a connu une reprise à partir du mois de juin. C’est ainsi que le marché de l’automobile a enregistré une baisse de 2% jusqu’au septembre 2020 par rapport à septembre 2019 (en termes de premières immatriculations).

Aussi, il faut noter la baisse de la demande pour le marché des véhicules industriels (dont PTAC>16 T) puisque le nombre des véhicules immatriculés est passé de 567 unités à fin septembre 2019 à 384 unités à fin septembre 2020, soit une baisse de 32,3%.

Les réalisations du groupe (en termes de premières immatriculations) sont, à fin septembre 2020, de 1 839 véhicules légers et 69 véhicules industriels comparés à 2 084 véhicules légers et 192 véhicules industriels à fin septembre 2019.

Produits des placements :

Les produits des placements s’élèvent à fin juin 2020 de 7 976 615 DT.