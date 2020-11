Certaines conditions fixées dans le cadre du Programme de distribution de 4 000 jeunes pousses d’arbres d’origine forestière et pastorale, à l’occasion de la Fête de l’arbre prévue le 8 novembre, ne répondent pas aux objectifs escomptés. C’est en tout cas ce qu’estime l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), dans un communiqué publié jeudi 5 novembre.

Elle assure que la décision de contraindre les agriculteurs à déposer auprès des délégations régionales du développement agricole leurs demandes pour bénéficier de ces plans est ” bureaucratique “.

L’organisation agricole a, à cet égard, appelé à mettre en place une stratégie nationale participative de boisement pastoral et forestier, afin de lutter contre les changements climatiques, préserver les ressources forestières et assurer la durabilité des filières agricoles. En prévision de la célébration de la fête de l’arbre, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques avait annoncé la disponibilité de 4 milles plants forestiers qui seront distribués gratuitement.

Il avait précisé que les demandes pour bénéficier de ces plants doivent obligatoirement, être déposées aux délégations régionales du développement agricole d’ici le 30 novembre 2020. Selon le ministère, les bénéficiaires qui n’ont pas réalisé un taux de réussite dépassant les 50%, la saison précédente ne sont pas concernés par ce don.