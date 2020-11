La Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) a annoncé son intention de créer un musée virtuel du patrimoine tunisien écrit, en partenariat avec l’Académie tunisienne, des Sciences, des lettres et des Arts, Beit- al-Hikma.

Ce musée est destiné à faire connaitre les principales œuvres littéraires, intellectuelles et scientifiques, produites sous forme de manuscrits ou d’imprimés dans le pays tout au long de son histoire, de l’ère punique jusqu’à nos jours, lit-on dans un communiqué de la BNT publié le 30 octobre dernier.

En prévision du lancement de ce projet pédagogique, la BNT a publié un appel à proposition qui s’adresse aux spécialistes dans les domaines mentionnés. Les personnes intéressées sont appelés à envoyer leurs propositions par voie électronique au nom de la direction générale de la BNT, à l’adresse suivante : direction.generale@bnt.nat.tn

Un comité scientifique de pilotage du projet se chargera par la suite d’examiner les propositions reçues. Il est toutefois obligatoire de mentionner dans chaque dossier de proposition, le titre de l’ouvrage, son auteur ou ses auteurs, la date de sa publication et une brève justification.

La BNT souligne que l’objectif du projet est de mettre au point une sélection de notices trilingues (en arabe, en Français et en Anglais), illustrées et commentées, qui serviront à mettre en valeur les trésors que recèlent les fonds de la BNT, sous une forme vivante et documentée.

Selon la même source, ces notices devront notamment présenter les principaux acteurs, institutions, métiers, lieux et monuments ayant trait à l’écrit, périodique ou livresque, à sa production et à son exploitation, à travers le temps.