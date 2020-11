Deux Tunisiens, Hédi Ben Abbes, ancien secrétaire d’Etat des Affaires étrangères, et Radhia Riza, activiste et vice-présidente de l’Association d’amitié tuniso-japonaise, figurent parmi les personnalités décorés au Japon “Automne 2020”, pour leurs rôles importants dans la promotion des relations d’amitié entre les deux pays, a annoncé l’Ambassade du Japon à Tunis.

Ainsi, Riza est décorée “dans l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette (quatrième plus haut grade) et Ben Abbes est décoré dans l’Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent (deuxième plus haut grade), tous les deux pour leur contribution à la compréhension mutuelle et au développement de l’amitié entre le Japon et la Tunisie, lit-on dans les deux communiqués consacrés à cette décoration.

Membre fondatrice de l’association d’amitié tuniso-japonaise, dont la création remonte à 1985, Riza a contribué à la réalisation de “nombreux projets de coopération entre la Tunisie et le Japon “dans les domaines de l’éducation, du sport et du social”, et a notamment aidé l’ambassade du Japon” à organiser et à mettre en œuvre des projets de soutien dans les zones rurales, notamment le projet d’agrandissement d’une salle de judo à la cité des jeunes d’El Menzah et ceux de rénovation d’écoles primaires.

Pour sa part, Ben Abbès a fondé la CCITJ (Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise) en 2014, laquelle est la première Chambre de commerce entre la Tunisie un pays asiatique, et a exercé son leadership pour promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays.

Il a notamment, contribué à la réalisation de nombreux grands projets d’Aide Publique au Développement en Tunisie notamment l’installation de la centrale électrique à cycle combiné au port de Radès, l’usine de dessalement de Sfax et le projet de prévention des inondations dans l’Oued Medjerda, selon les communiqués.