Dans le souci de garantir des conditions sanitaires optimales sur la totalité de ses 4 établissements d’enseignement privé à Tunis, le Groupe scolaire René Descartes (GSRD) vient de se voir attribuer la certification POSI-Check, solution de prévention contre la propagation du COVID-19.

Attribué par le cabinet britannique Cristal International Standards, POSI-Check est un module de prévention de la propagation des infections (POSI étant l’acronyme anglais de Prevention of Spread of Infection).

Cette obtention atteste que le GSRD a mis en place les procédures et fourni les équipements nécessaires à la protection des élèves fréquentant ses établissements mais également le cadre enseignant, le personnel administratif ainsi que les agents d’exécution. Ces procédures sont, de surcroît, conformes au protocole sanitaire tel que défini par les ministères de l’Education tunisien et français, René Descartes étant homologué par l’AEFE.

Chacun de ses 4 établissements a fait l’objet d’un audit et d’une mise aux normes strictes pour pouvoir obtenir ces certifications qui concernent l’école primaire et le collège-lycée situés dans le même périmètre à Ennasr 2, mais également la Fondation Habib Bourguiba, établissement d’enseignement situé dans le même quartier, ainsi que la nouvelle école-collège implantée aux Berges du Lac 2 à Tunis.

Au cours de la cérémonie de remise officielle des certificats, Zied Ben Ghorbel, directeur général du Groupe René Descartes, a mis en exergue « l’engagement sans faille de toute la direction des établissements pour faire face à la crise sanitaire », soulignant que « la recherche de l’excellence s’accompagne obligatoirement d’un investissement pour la maîtrise des différentes situations qui peuvent se présenter et notamment la pandémie actuelle de Coronavirus ».

De son côté, Dr Chaker Hani, directeur général de la filiale tunisienne de Cristal International Standards, a indiqué que « l’obtention de la certification POSI-Check démontre que le GSRD gère efficacement la prévention de la propagation des infections et a adopté les outils nécessaires pour maintenir un niveau de contrôle POSI pour donner aux élèves et aux administratifs l’assurance que leur santé et leur protection sont de la plus haute importance ».

Des experts de Cristal International Standards ont été dépêchés sur les 4 sites pour un contrôle de la qualité totale et travaillé avec le personnel et les équipes administratives pour mettre en œuvre les protocoles POSI. La certification a été obtenue suite à des sessions de formation, des audits et des tests sur les surfaces clés pour détecter l’ATP (adénosine triphosphate) dans les espaces communs tels que les salles de classe, les laboratoires, le réfectoire, les bureaux de réception, les ascenseurs et les escaliers, les salles de sport et les vestiaires, les équipements de loisirs, les toilettes/lavabos, etc.

La certification POSI-Check prend également en compte la formation de tout le personnel des établissements aux protocoles et leur sensibilisation aux enjeux de la bonne application des normes, de même qu’elle définit un scénario de gestion des procédures à déployer en cas de survenance d’un cas d’infection.

————————

A propos du GSRD

Le Groupe Scolaire René Descartes est un groupe d’établissements d’enseignement privé des programmes français en Tunisie, homologué par l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). Cette homologation garantit la conformité des programmes enseignés et des pratiques pédagogiques. Créé il y a 28 ans, il accueille plus de 2500 élèves sur ses différents sites d’Ennasr 2 et des Berges du Lac 2 à Tunis. L’établissement a fondé son approche, dès le départ, sur des valeurs d’excellence et de rigueur dans le cadre d’un parcours global matérialisé par le slogan: « Plus qu’une école, un projet de vie ».

A propos de Cristal International Standards

Cristal International Standards est le leader mondial dans les systèmes et les services pour les labels de qualité, la gestion des standards et des risques associés. Le cabinet a publié la nouvelle solution d’audit POSI pour formuler et apporter une réponse efficace aux infections transmissibles dans les lieux fermés tels que les établissements d’enseignement, d’hébergement, de transport, etc.