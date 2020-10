Le ministère du Commerce et du Développement des exportations lancera, mardi 3 novembre, un nouveau site web d’information sur les accords commerciaux avec l’Afrique et une application mobile pour la communication et la coordination interne à ce sujet.

Ce nouveau site web sera un point d’accès à une information centralisée sur les accords commerciaux avec les différents pays du continent pour tous les acteurs tunisiens concernés, précise un communiqué publié par la coopération allemande, GIZ.

Quant à l’application mobile, elle constitue un outil innovant pour digitaliser et dynamiser la coordination interne entre les différents ministères et organismes publics et privés impliqués dans les processus de négociations et de mise en œuvre des accords commerciaux avec l’Afrique.

Ces outils digitaux ont été conçus en coopération avec la GIZ, sous le mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans le cadre du projet ” Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains (PEMA) “.

Au cours des dernières années le projet PEMA, s’est consacré, entre autres, au renforcement des capacités des représentants du ministère du commerce et d’autres acteurs travaillant sur les accords Au courant des prochaines années, la coopération allemande au développement soutiendra, selon l’agence de coopération allemande d’avantage les autorités tunisiennes et le secteur privé dans les phases de négociation et de mise en œuvre des accords avec l’Afrique.

A travers le projet ” Appui à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) “, la GIZ soutient l’Union africaine dans ses efforts pour coordonner les négociations de libre-échange en cours et la transition vers la mise en œuvre de la ZLECAf depuis 2017.

La Tunisie a récemment été sélectionnée, avec quatre autres pays africains, pour les activités de suivi du projet ZLECAf : une composante nationale en Tunisie de ce projet sera annoncée lors de l’ atelier qui se tiendra le 3 novembre. ” Cette nouvelle composante nationale sera axée sur l’appui et le renforcement des capacités des représentants du Ministère du Commerce et d’autres parties tunisiennes concernées, qui œuvrent ensemble au sujet de l’accord de la ZLECAf”.