Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Bouali Mbarki est décédé ce vendredi matin.

Endeuillée, l’UGTT a présenté ses condoléances à la famille du défunt à Sidi Bouzid et à tous les syndicalistes.

Né en 1963 à Sidi Bouzid, Bouali Mbarki est titulaire d’une maîtrise en chimie de l’Université de Sfax. Il est connu par son militantisme syndical pendant plus de 3 décennies à Gafsa, puis à Ben Arous où il a travaillé au Groupe chimique.

Il est aussi connu par son militantisme politique comme figure nationaliste attaché aux causes nationalistes et a participé à plusieurs mouvements pour la défense de la cause arabe et a été parmi les principaux activistes et défenseurs des travailleurs et de la libération nationale.

Paix à son âme.