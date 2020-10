AfricaGrow, un fonds d’investissement mis en place par Allianz Global Investors -filiale du groupe d’assurance allemand Allianz, et la Banque allemande de développement (KfW)-, a injecté 30 millions d’euros dans deux fonds tunisiens, selon le site http://www.africaprivateequitynews.com/.

Ce fonds, qui cible des fonds d’investissement africains, avec une portée sur plusieurs pays, vient en effet d’effectuer deux engagements de 15 millions d’euros chacun, au profit de deux fonds tunisiens, à savoir SPE AIF I et Cathay AfricInvest Innovation Fund.

” La coopération avec SPE Capital et AfricInvest nous fait accéder à d’excellents partenaires qui nous ont convaincus par leur vaste réseau et leur expertise locale qui reflètent la stratégie d’investissement d’AfricaGrow”, a déclaré Martin Ewald, directeur général et gestionnaire principal du portefeuille d’investissement d’Allianz Global Investors.

Et d’ajouter ” les deux investissements jettent les bases d’un portefeuille équilibré, que nous enrichirons dans un proche avenir avec d’autres placements de capitaux sur le marché africain “.

Jan Martin Witte, directeur à la Banque allemande de développement, KfW, s’est dit de son côté convaincu que ces investissements initiaux apporteront une contribution significative à la création de croissance et d’emplois en Afrique.

SPE AIF I est un fonds de capital investissement basé en Tunisie et géré par la société SPE Capital qui se concentre sur l’Afrique du Nord (plus particulièrement en Egypte, au Maroc et en Tunisie) et les secteurs de l’industrie, de la santé et de l’éducation. Il vise des transactions de capital-investissement majoritaires ou minoritaires avec un pouvoir de contrôle dans des PME en forte croissance, ou en cours de transformation.

Cathay AfricInvest Fund est un fonds d’investissement créé à travers une joint-venture entre la firme chinoise Cathay Capital private Equity et le tunisien AfricInvest et qui vise à devenir le premier fonds de capital-risque en Afrique.

Le fonds AfricaGrow a pour objectif de financer, d’ici 2030, 150 startups et petites et moyennes entreprises (PME) innovantes issues de pays d’Afrique favorables aux réformes par le biais de fonds locaux, afin de promouvoir un développement économique et social durable. Ces investissements permettront de créer plus de 25 000 nouveaux emplois à l’horizon 2030.