L’Office de l’élevage et des pâturages a signé, vendredi, une convention de coopération avec la direction générale de la réhabilitation et de la préservation des terres agricoles (ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime), dans le cadre de la mise en application du Programme d’Adaptation aux Changements climatiques des territoires ruraux de la Tunisie ” PACTE “.

Ce programme qui implique tous les intervenants dans le domaine de la gestion intégrée des ressources naturelles et du développement local, compte créer, développer et améliorer les pâturages et surtout les ressources fourragères, à travers sa contribution au développement de la production des semences fourragères et pastorales par l’utilisation de nouvelles techniques agricoles dans l’ensemencement, la collecte, la transformation et le stockage des pâturages.

Il y a lieu de souligner que le programme permettra de développer les chaînes de valeurs en matière de production animalière, de renforcer et d’encadrer les agriculteurs, de valoriser les ressources et d’assainir la chaîne de production, selon un communiqué publié sur le site électronique du ministère de l’Agriculture.

Le programme s’appuie sur une approche participative axé sur le volet de l’animation rurale, menée par les cadres du département ministériel, parmi ceux qui sont chargés du renforcement du développement rural. Ceux-ci sont formés dans ce domaine dans le cadre de deux conventions de partenariat signées par la direction générale avec les institutions françaises de recherches et de formation sur ” le métier du chargé du développement rural “, en mettant à leur disposition des outils méthodiques et pratiques leur permettant d’animer les plateformes de la planification participative.

Pour assurer la pérennité du métier, le ministère de l’Agriculture a signé une convention de partenariat avec l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricole,(AVFA) pour former les formateurs au sein de l’école nationale de la pédagogie et de la formation agricole continue, à Sidi Thabet.

Cette formation permettra d’élaborer un programme de formation en faveur du chargé du développement rural et de former des agents de commissariat en la matière ainsi que de créer un cadre référentiel au niveau du département ministériel.

Il convient de rappeler que le programme d’adaptation aux changements climatiques des territoires ruraux est financé par l’Agence Française de Développement (AFD),avec l’appui du Fonds français de l’Environnement Mondial.

Son objectif est de renforcer le développement durable dans les zones rurales vulnérables dans plusieurs gouvernorats.