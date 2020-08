Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, lors d’une rencontre à Rabat avec les médias et les chefs d’entreprise, mardi 4 août 2020, a détaillé le plan de relance économique du Maroc.

Ce plan de relance est doté d’un budget de 120 milliards de dirhams (20 milliards de dirhams de participation de l’Etat), indiquent les médias marocains.

Dans ce contexte, le département des Finances, le GPBM et la CGEM ont signé “un pacte pour la relance économique et l’emploi afin de rebooster la machine et lancer les travaux“.

Pour Benchaâboun, « ce pacte sera le fruit d’une ambition commune et partagée par l’ensemble des parties prenantes : l’État et les partenaires sociaux et économiques».