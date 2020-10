La recommandation émise par l’Union européenne (UE) au sujet des déplacements des ressortissants tunisiens, mais aussi canadiens et géorgiens, vers le territoire européen n’est pas ” contraignante ” pour les Etats membres de l’UE. C’est en tout cas ce qu’a souligné, vendredi 23 octobre 202, le chef de Mission adjoint de la Délégation de l’UE en Tunisie, Francisco Acosta Soto.

” Il s’agit bien d’une recommandation et non pas d’une décision contraignante pour les Etats membres de l’UE “, a expliqué le responsable européen cité par la TAP. Selon lui, les pays de l’Union sont libres d’interagir avec cette recommandation ou non.

Déjà entérinée, cette recommandation est liée à la situation épidémiologique et la flambée des cas de contamination par le nouveau coronavirus. Elle se poursuivra pendant au mois trois semaines, rappelle-t-il.

Les 27 Etats membres de l’UE viennent de s’entendre sur une liste de huit pays faisant exception à cette règle, à savoir l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et l’Uruguay.