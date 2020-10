Une initiative globale intégrant les priorités nationales est en cours de préparation par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT); une fois finalisée, elle sera présentée au président de la République. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir, vendredi 23 octobre, Sami Tahri, le porte-parole de l’organisation syndicale.

Cette initiative, dont l’élaboration a été confiée à une équipe d’experts, comportera une évaluation de la situation économique, sociale et politique et présentera des recommandations et une feuille de route des priorités nationales, a-t-il indiqué en substance, selon la TAP.

Selon lui, cette initiative vise à unir les Tunisiens autour des priorités nationales et à contribuer à sauver le pays qui connaît actuellement une crise à tous les niveaux notamment en raison de la pandémie du coronavirus.