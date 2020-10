OPPO A93 : L’histoire du smartphone le plus fin et le plus léger de 2020

Les smartphones récents d’OPPO ont beaucoup mis l’accent sur le design mais aussi et plus particulièrement sur la minceur et la légèreté.

Le dernier A93 lancé en Tunisie, mi-octobre 2020, qui est une adaptation du modèle F17 Pro lancé en Asie, est présenté par OPPO comme le téléphone le plus fin et le plus léger de l’année 2020, puisqu’il ne mesure que 7,48 mm d’épaisseur et ne pèse que 164 gr.

Avec un design de pointe qui optimise la carte mère, la batterie et d’autres composants, l’appareil dispose d’un total de six caméras et d’une charge rapide de 30W. Il est ultra léger grâce à des économies de poids du matériel et à une conception plus mince (8g plus léger que F15 ou son équivaut A91 ; 28g ou 15% plus léger que A92).

Employant une technique de design de bord arrondi, à 220°, le nouveau smartphone A93 ultra fin procure une sensation optimale, douce et arrondie dans la main (auparavant 215 degrés pour A91). Il se glisse fluidement dans des petits sacs ou pochettes.

La conception de l’ultra légèreté et de l’ultra minceur chez OPPO

Pour construire la structure, l’ingénieur senior chez OPPO, CHEN Yaoquan, s’est référé aux données des recherches et a trouvé que le surpoids et la lourdeur du corps peuvent affecter l’expérience de l’utilisateur. La réduction du poids est principalement obtenue selon deux aspects. Premièrement, réduire la tôle d’acier incrustée, tout en garantissant la qualité. Deuxièmement, optimiser la structure selon le principe d’assurer la force globale et de couper l’excès de plastique afin d’arriver à la simplicité et à un poids réduit.

Pour assurer l’ultra minceur, il a été question d’optimiser la longueur de la pile, qui apporte des gains de légèreté. La longueur de la carte mère est de 43,6 mm, ce qui est 4 mm de moins que la précédente chez A91. Elle occupe une position de leader dans l’industrie. Ceci est réalisé principalement en ajustant la disposition des composants (caméra arrière / puce) et la miniaturisation de l’appareil.

Les mesures spécifiques d’optimisation pour ce modèle consistent à avoir un corps principal à quatre caméras, placé horizontalement pour augmenter le taux d’utilisation de la carte mère. La miniaturisation des composants de la carte mère réfère à l’utilisation de petits boîtiers et de petits espaces. De plus, l’épaisseur partielle du cadre central contraint l’industrie à mettre une limite d’environ 0,25 mm (généralement 0,3 mm).

La longueur réduite de la carte mère avec la miniaturisation de l’appareil laissent plus d’espace pour la longueur de la batterie. Selon la condition de la même capacité de batterie, l’épaisseur de la batterie peut ainsi être réduite.

L’écart entre la carte mère, la batterie, le box et le corps a été réduit pour atteindre la plus extrême limite de l’industrie. L’écart réduit devra ainsi rendre l’utilisation de l’espace meilleure, la densité de la batterie plus élevée et le corps plus mince.

Bénéfice final : comparée à son précédent A91, la batterie peut être allongée de 4mm, ce qui est équivaut à une réduction d’épaisseur de 0,2 mm.

Un processus long et sophistiqué

L’idée de rendre le téléphone plus fin et plus léger que la génération précédente est basée sur l’étude du poids et de l’épaisseur et est devenu un objectif chez OPPO.

Tout un processus a été mis en place. Il y a eu au total 17 ingénieurs qui ont travaillé sur le produit pendant environ 200 jours (8 ingénieurs en structure, 1 concepteur d’identification et 8 ingénieurs en matériel de l’équipe R&D).

Le processus de sortie du plan minceur va de l’analyse des produits dans l’industrie au plan d’empilage, puis à la conception et au polissage de la structure d’identification.

Il existe 3 façons de démonter l’identification (2.5D, 3D, 4D) et 4 façons de plan de disposition arrière (le placement des 4 lentilles arrière affectera la longueur et le taux d’utilisation de la carte). Donc, au total, il y a eu 12 formes d’empilement et de combinaisons d’identification. Après de nombreuses comparaisons et compromis, l’équipe a finalement confirmé le plan de disposition horizontale de la caméra principale 3D + alors que l’épaisseur de tout l’appareil a été compressée de 7,8mm à 7,48 mm.

A la dernière étape de la conception, chaque compression de 0,05 mm a nécessité des ingénieurs en hardware et en structure pour contester les spécifications ultimes de l’industrie. (La limite de l’industrie de l’épaisseur de l’alliage d’aluminium est de 0,3 mm, et chaque compression de 0,05mm peut causer une instabilité dans le processus de moulage par injection et affecter la production. Après plus de trois mois de débogage des paramètres, les ingénieurs ont trouvé une innovation dans le matériau et ont finalement sélectionné le matériau d’alliage d’aluminium le plus approprié pour fabriquer la couverture arrière (backplane), puis arriver à l’amincissement.

De plus, en ajustant la position de la caméra frontale, les ingénieurs ont rendu l’épaisseur partielle du cadre central d’environ 0,25 mm, ce qui se démarque dans l’industrie.

Comme l’ingénieur en structure a atteint une innovation dans le schéma d’empilement, le concepteur ID d’OPPO, TANG Chen, a été capable de rendre la conception plus légère et plus mince. Concernant le cadre central, le concepteur a suivi le plan de réussite de la génération précédente. Le matériau du cadre central est un matériau réfléchissant la lumière avec un placage sous vide très brillant, ce qui peut rend la vue plus concentrée et les côtés plus fins.

Le bord arrondi de 220 degrés est conçu pour une connexion plus fluide avec le cadre central. Cet arc est installé après un débogage répété après avoir considéré l’épaisseur de toute la machine et la longueur de l’arc du couvercle de la batterie.

À l’origine, A93 (ou F17 Pro en Asie) est conçu pour adopter la solution 2.5D, mais les ingénieurs en structure ont réalisé l’amincissement de la solution d’empilage par la suite. En prenant en considération divers paramètres, la solution 3D était la meilleure solution qui peut mettre en valeur la légèreté et offrir une sensation de confort. L’équipe de conception a ainsi abandonné la solution originale et s’est tournée vers la conception 3D.

Pendant tout le projet, en plus d’atteindre la légèreté et la finesse, OPPO a également pris soin de la sensation tactile. L’équipe a passé plus d’un mois spécialement sur le processus de revêtement au rideau. Ce dernier est important car il apporte un effet mat qui est non seulement résistant aux empreintes digitales, mais peut également apporter une sensation plus douce.

La série A (ou F en Asie) a toujours été caractérisée par une apparence branchée, une légèreté et une finesse ultime. OPPO poursuivra ce gène de conception en allant vers l’ultime. A l’avenir, les équipes de recherche-développement prendront en considération non seulement l’apparence de l’appareil, mais accorderons également plus d’attention à la présentation des détails dans chaque fonctionnalité, afin que les utilisateurs puissent trouver des surprises et être impressionnés par des intentions uniques de conception.

Pour plus d’informations: press@oppo.com

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+.

OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.