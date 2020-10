Les recettes fiscales au titres de l’année 2021 devraient augmenter de 13,9%, soit une hausse de 3618 Millions de dinars, contre une baisse prévue au titre de l’exercice 2020 de 9,7%, selon le projet de Budget de l’Etat pour l’exercice 2021 publié, jeudi, par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement.

La valeur des recettes fiscales devrait s’établir à 29725 MD au titre de l’année 2021 contre 26107 actualisés en 2020.

Ces recettes fiscales sont réparties à titre de 75% pour les recettes provenant du régime intérieur et 25% provenant de l’importation. Hausse de 13,3% des recettes fiscales provenant du régime intérieur Les recettes fiscales au régime intérieur devraient augmenter de 2596 MD, soit une hausse de 13,3% au cours de l’année 2021 contre une régression de 9% plausible en 2020.

Cette prévision est en lien avec l’amélioration prévue de la croissance économique en 2021.Hausse de 15,6% des recettes fiscales provenant de l’importation Les recettes fiscales provenant de l’importation devraient s’accroître de 1022 MD, soit une hausse de 15,6% contre une baisse de 11,6% prévue en 2020, suite à des projections pour une hausse de 9,2% des importations en 2021.

Hausse prévue de 10% des impôts directs en 2021 Les impôts directs devraient augmenter de 10% en 2021, pour atteindre 12805 MD, et ce compte tenu principalement du rendement de nouvelles mesures fiscales prévues dans le projet de la loi des finances 2021.

La hausse des impôts directs de l’année 2021 concernent une augmentation prévue du rendement de l’impôt sur le revenu (IR) de 840 MD, et de l’impôt sur les sociétés (IS) de 328 MD, en raison d’une évolution attendue du rendement de l’IS appliqué sur les compagnies pétrolières, et ce en prévision de l’évolution du volume de la production nationale de pétrole brut et du gaz (15%)Hausse de 16,9% des impôts indirects en 2021.

Les impôts indirects devraient augmenter de 16,9% en 2021 par rapport aux résultats plausibles de 2020, soit une hausse de 2450 MD. Cette hausse est relative à des augmentations prévues dans la valeur des droits de douane (155 MD), étant donné la hausse des importations, de la taxe sur la valeur ajoutée ( 880 MD), suite à l’hypothèse de réalisation d’un taux de croissance de 4% prévue dans le projet de loi des finances 2021.

Cette augmentation concerne également l’accroissement de la valeur du droit de consommation (+917MD), tenant compte d’une hausse attendue de cette taxe pour certains produits : bière et vin (+150MD), produits pétroliers (+73MD) et une nouvelle taxe à appliquer sur la consommation du sucre (+32MD).