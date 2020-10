L’établissement de protocoles de voyage cohérents et harmonisés, la mise en œuvre de mesures de sécurité renforcées et la garantie de la protection des emplois et des moyens de subsistance sont les principaux ingrédients nécessaires à la reprise du tourisme. Lors de la sixième réunion du Comité de Crise pour le Tourisme Mondiale, il a été rappelé aux participants que la seule façon de faire progresser la reprise durable du secteur est de travailler ensemble.

Les participants à la réunion se sont engagés à créer un nouveau comité de l’OMT sur les protocoles de sécurité commune afin d’accroître la confiance dans les voyages internationaux, ainsi que des plans fermes pour améliorer la protection des consommateurs et des mesures pour protéger les emplois.

Ouvrant la réunion, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que les moyens de subsistance économiques de millions de personnes sont en jeu et que l’inaction n’est pas une option. Une reprise rapide et durable du tourisme est essentielle.

“Une coordination forte est nécessaire pour accélérer la levée des restrictions de voyage en toute sécurité, pour accroître les investissements dans les systèmes qui favorisent la sécurité des voyages, y compris les tests de sortie, et pour soutenir et soutenir les entreprises et les emplois. Si nous n’abordons pas ces trois priorités, nous ne pourrons pas relancer le tourisme et donc sauver des millions d’emplois”, a déclaré M. Pololikashvili.

Diverses voix de haut niveau politique de toutes les régions du monde ont participé à cette sixième réunion du Comité. Il s’agit, entre autres, des interventions du ministre espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto; ceux d’Arabie Saoudite, Ahmed bin Aqil Al Khateeb ; d’Égypte, Khaled El-Enany; de Malaisie, Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri ; des Maldives, Abdulla Mausoom ; du Portugal, Rita Marques ; et le sous-secrétaire au Tourisme du Chili, José Luis Uriarte.

Protocoles de sécurité communs

Sur le plan pratique, Harry Theoharis, ministre grec du tourisme, a présenté la proposition d’une nouvelle série de protocoles de voyage communs, qui a été accueillie favorablement par la direction de l’OMT et d’autres membres du Comité. De même, Marco Troncone, directeur général de l’aéroport de Rome Fiumicino, a déclaré que les voyages internationaux en toute sécurité reviendront, et a souligné le rôle que des protocoles d’hygiène solides et l’innovation peuvent jouer pour renforcer la confiance des consommateurs.

Dans la même veine, le secrétaire général de la CPI, John Denton, a présenté des plans pour un système complet de tests avant le départ afin d’accroître la confiance des consommateurs et d’éliminer la nécessité d’une quarantaine à l’arrivée. Avec eux, Adam Goldstein, président mondial de la CLIA, et Luis Felipe Oliveira, PDG du Conseil international des aéroports, ont clairement exposé les mesures proactives prises pour rendre le tourisme de croisière et les voyages aériens sûrs tant pour les passagers que pour les travailleurs.

Les citoyens d’abord

Considérant que les personnes sont le moteur du tourisme mondial, l’OMT a également souligné que les politiques de relance doivent être axées sur les personnes. Cette démarche devrait tenir compte de la restauration de la confiance des consommateurs et de protocoles internationaux cohérents et normalisés, qui se renforcent mutuellement et sont essentiels au retour du tourisme.

Lors de cette réunion du Comité de Crise pour le Tourisme Mondial, l’OMT a annoncé son intention d’élaborer un nouveau Code International pour la Protection des Touristes. Ce sera le premier cadre juridique à protéger les droits des touristes en tant que consommateurs, en harmonisant les normes minimales dans les différents pays et en garantissant une répartition équitable des responsabilités pour les touristes touchés par la pandémie entre les parties prenantes de l’ensemble du secteur.

Un comité technique pour le développement de ce code se réunira avant la fin du mois. L’OMT s’efforce également de protéger les emplois et d’aider les travailleurs touchés par la pandémie à trouver de nouvelles opportunités. S’adressant au Comité, Kamal Ahluwaila, de la société technologique Eightfold.ai, a présenté le nouveau portail Jobs Factory, lancé avec l’OMT pour mettre en relation les demandeurs d’emploi et les employeurs.

Critères de voyage harmonisés

Reflétant les relations de haut niveau de l’OMC avec les institutions européennes, le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, s’est adressé au Comité pour exposer les plans visant à introduire des critères communs pour les restrictions de voyage dans l’UE.

L’OMT a préconisé que les pays non membres de l’UE soient considérés comme faisant partie de ce mouvement de normalisation, en particulier le système commun de cartographie à code de couleurs actuellement déployé pour la relance en toute sécurité du moment libre.

Reflétant également le statut de l’OMT dans le cadre plus large de la réponse des Nations Unies à COVID-19, le Secrétaire général de l’OACI, Fang Liu, a rejoint les représentants de l’IATA, de l’OIT, de l’OMI, de l’OMS et pour la réunion virtuelle, en plus de la représentation de l’OCDE.

À propos du Comité de Crise pour le Tourisme Mondial de l’OMT

Profitant de sa position unique de leader mondial du tourisme, l’OMT a réuni les dirigeants de l’ensemble du secteur. Depuis sa première réunion, le Comité de crise mondiale pour le tourisme de l’OMT a fourni une plate-forme aux gouvernements, aux entreprises et aux agences internationales pour exprimer leurs préoccupations et partager des idées pour la reprise du tourisme.

La composition du Comité reflète non seulement l’influence unique de l’OMT et en tant qu’agence des Nations Unies, mais aussi l’importance du tourisme pour chaque région du monde et la nature transversale du secteur. Les membres viennent de toutes les régions du monde et comprennent des ministres, des dirigeants et des représentants clés d’organisations internationales et d’agences des Nations unies ainsi que du secteur privé du tourisme.