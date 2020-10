Un concert de musique de “Yo-Yo-Ma” est prévu le 6 février 2021 à la grande salle de l’opéra à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Présenté par le théâtre de l’opéra de Tunis (TOT) et Scoop organisation avec le soutien de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique à Tunis, le concert donne à découvrir l’un des plus grands violoncellistes de son temps. Yo-Yo-Ma est un artiste” engagé par son art, cet interprète hors-pair entend abolir les frontières qui séparant les musiques et les hommes. Sa philosophie est celle du partage, de la générosité, de la curiosité de la vie.

Né à paris de parents musiciens chinois, enfant prodige, il commence à étudier le violoncelle à 4 ans avec son père avant de déménager à New York où il rejoint à 8 ans les cours de Janos Scholz et Leonard Rose à la Juilliard School. Il a étudié également l’anthropologie et obtient son diplôme à l’université d’Harvard en 1976.

Connu pour sa haute technicité et sonorité riche et vivante, Yo-Yo-Ma a une discographie qui compte plus de 100 albums dont 19 lauréats des Grammy Awards en 1998. Il fonde son projet de la route de la soie, un lieu d’exploration des traditions culturelles et un pont reliant l’Orient à l’Occident. Ce projet donne lieu à plusieurs œuvres collectives portant un message d’ouverture et de tolérance cher à l’artiste.

Artiste engagé, Yo-Yo-Ma qui a remporté plusieurs distinctions et de nombreux prix, défend une vision de la culture comme vecteur d’union et de richesse pour tous les hommes. Il est nommé ambassadeur pour la paix aux Nations Unies en 2016. Il est le premier artiste nommé au conseil d’administration du Forum économique mondial de Davos.