Une nouvelle webradio baptisée ” Marsilia Stream ” destinée aux Tunisiens résidents à l’étranger a été lancée le 15 octobre dernier à Marseille en France à l’initiative de l’association ” Cœur sur la main “.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le député Anouar Bechahed, a souligné que cette nouvelle chaîne de radio aspire à l’octroi d’une licence pour la diffusion de ses programmes à travers les ondes FM.

” Elle sera un trait d’union entre les représentations consulaires et les Tunisiens résidents à l’étranger et évoquera toutes les questions qui les préoccupent et ce, dans le dialecte tunisien”, a signalé Bechahed estimant qu’elle servira à unir tous les Tunisiens à l’étranger quel que soit leur pays d’accueil.