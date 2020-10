Unifier l’impôt sur les sociétés en fixant son taux à 18%, instaurer un régime fiscal spécifique aux petites entreprises individuelles, encourager l’épargne moyenne et longue, interdire les transactions en cash dont la valeur est supérieure à 3 000 dinars, sont les principales dispositions fiscales inscrites dans le cadre du projet de Loi de Finances pour l’année 2021.

Ces dispositions visent quatre objectifs principaux, à savoir la poursuite de la réforme fiscale et la modernisation de l’administration, l’encouragement de l’épargne et le soutien de l’investissement, le renforcement des ressources du budget, la lutte contre l’évasion fiscale et la rationalisation des transactions en cash.