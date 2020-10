Le premier satellite 100% tunisien, baptisé “Challenge-One”, conçu et développé par Telnet Holding, sera lancé dans l’espace, le 20 mars 2021, date qui coïncide avec la célébration de la fête de l’indépendance (65e anniversaire), a annoncé jeudi, ce groupe.

Telnet a précisé, avoir, déjà finalisé, avec succès, tous les tests fonctionnels et un certain nombre de tests de lancement pour ledit satellite, indiquant que “Challenge-One”, vient d’être remis à la société russe chargée de l’opération de lancement, lequel se fera via le lanceur spatial russe Soyuz2, depuis une base au Kazakhstan”.

Il est à noter que la date de lancement du satellite tunisien ainsi que de satellites d’autres pays, prévue, au départ, pour le 15 novembre 2020, a été reportée au 20 mars, en raison des répercussions liées à la crise sanitaire du Coronavirus.

Pour rappel, Telnet Holding a signé, au cours des années 2018 et 2019, plusieurs accords de coopération et de partenariat avec l’Agence spatiale russe Roscosmos et GK Launch Services, et ce, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, basée sur l’investissement dans les technologies spatiales.