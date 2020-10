L’Institut de Santé et de Sécurité au Travail (ISST) et l’Organisation internationale du travail (OIT) ont signé, mercredi 14 octobre 2020, un accord de coopération et le partenariat sur le programme “SCORE”, sous la présidence du ministère des Affaires sociales et en présence de représentants du ministère de l’Industrie et de l’Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC).

Cet accord vise, selon un communiqué du ministère des affaires sociales, à former des experts internationaux dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, à intégrer le programme “SCORE” dans la formation de base des responsables de la sécurité professionnelle et à aider les petites et moyennes entreprises à améliorer les conditions de travail et à promouvoir la productivité.

“SCORE” est un programme global de l’OIT promouvant le développement conjoint de la productivité et des conditions de travail dans les petites et moyennes entreprises (PME). Le but premier du programme consiste en la mise en œuvre effective de la formation SCORE, qui combine formation en classe et consultation en usine.

La formation SCORE est un programme axé sur l’établissement de relations de coopération sur le lieu de travail. Les cinq modules se rapportent à la coopération sur le lieu de travail, la gestion de la qualité, la production propre, la gestion des ressources humaines ainsi qu’à la sécurité et la santé au travail.