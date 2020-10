Le Fonds 18-18 de lutte contre le coronavirus est géré par une commission nationale qui regroupe tous les intervenants y compris les partenaires sociaux, rassure Faycel Ben Salah, directeur général de la santé, lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, mercredi 14 octobre 2020.

D’après lui, les fonds collectés s’élèvent à 201,6 millions de dinars dont 52 millions de dinars ont été dépensés dans des projets réalisés, 146 millions de dinars en cours pour l’acquisition d’équipements et dispositifs médicaux qui ne devront arriver en Tunisie qu’en novembre ou décembre prochains, et 3 millions de dinars ont été dépensés dans la vaccination du personnel et dans d’autres questions urgentes.