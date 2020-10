Le directeur du bureau de la Banque mondiale (BM) en Tunisie, Tony Verheijena a affirmé, lors de sa rencontre avec le ministre de la Jeunesse, du Sport, de l’Intégration professionnelle, Kamel Deguiche, que la BM est disposée à poursuivre son soutien à la mise en œuvre du projet d’intégration économique des jeunes (Moubadiroun), et à appuyer les efforts du ministère dans l’ensemble des projets liés à la promotion de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’initiative privée, selon un communiqué. Publié, mardi, par le ministère de la Jeunesse.

Le projet “Moubadiroun”, financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, destiné aux chômeurs âgés de 18 à 35 ans parmi les familles à faible revenu, vise à mettre en place une approche intégrée visant à booster les opportunités d’emploi des jeunes dans sept gouvernorats, à savoir, la Manouba, Kebili, Jendouba, Kasserine, Kairouan, Sfax et Siliana.

Lors de cette réunion, tenue, lundi au siège du ministère de la Jeunesse sur le suivi du projet en question et les moyens de renforcer la coopération entre le ministère et la BM dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi et le soutien à l’initiative privée, Deguiche s’est engagé à surmonter toutes les difficultés et les problèmes qui entravent l’avancement de la mise en œuvre du projet. Il a souligné à ce propos l’importance de la relation avec la BM, “partenaire clé dans le soutien des projets et programmes du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi”.