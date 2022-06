Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi a annoncé lundi la relance du projet d’insertion économique des jeunes “Moubadiroun”. C’était lors d’une rencontre tenue avec des représentants de la Banque mondiale.

Le département de l’Emploi explique, dans un communiqué, que Moubadiroun cible les jeunes âgés entre 18 et 30 ans parmi les chercheurs d’emploi et ceux voulant créer leur propre projet.

Selon sa nouvelle structuration, Moubadiroun a pour objectif d’assurer l’encadrement et l’accompagnement avant et après la création du projet, à travers des programmes et des mécanismes d’accompagnement mobilisés par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI).

Le projet, d’une durée de 20 mois, a également pour objectif la promotion de l’initiative personnelle et la valorisation des compétences ainsi que le développement des mécanismes de soutien financier et technique. “Moubadiroun” contribuera au financement de 5 200 projets et la création de près de 9 100 postes d’emploi, a précisé la même source

Nsibi a souligné à cette occasion, les efforts fournis, à travers les programmes de coopération avec les différents partenaires internationaux, pour assurer le développement de l’économie nationale et la promotion de l’investissement et de l’initiative personnelle.

Le représentant permanent de la BM en Tunisie Alexandre Arrobbio, a pour sa part souligné l’engagement de l’institution financière à réussir les programmes de coopération bilatérale, notamment le projet d’insertion économique des jeunes Moubadiroun. Il a aussi exprimé la disposition de poursuivre le soutien et l’accompagnement technique dans le secteur de l’emploi au profit des deux parties.