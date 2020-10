Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (73,7% du total des exportations) se sont contractées de 17,3%. Cette baisse est expliquée, d’une part, par la baisse des exportations vers certains partenaires européens, tels que la France (25,6%), l’Allemagne (23%) et l’Italie (14,7%), et d’autre part par la hausse des ventes vers d’autres pays notamment l’Espagne ( 44%) et la Belgique (2,1%).

Avec les pays arabes, les exportations ont diminué avec l’Algérie de 34%, avec la Libye (18,8%) et avec l’Egypte (0,8%).

Pour ce qui est des importations, les échanges commerciaux des biens avec l’Union européenne (49% du total des importations) ont enregistré une baisse de 25,4% pour s’établir à 18441,5 MD. Les importations ont diminué de 29,9% avec la France, de 29,8% avec l’Italie et de 24,3% avec l’Allemagne.