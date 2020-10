Les importations ont diminué de 21,3% contre une hausse de 9,6% durant les neuf premiers mois de l’année 2019, se situant à 37,673 milliards de dinars contre 47,857 milliards de dinars.

Ce repli est dû à la baisse enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement (-25,8%), des matières premières et demi produits (-19,9%), des biens de consommation (-18,2%) et de l’énergie (-33,7%), sous l’effet de la diminution des achats des produits raffinés (2,657 milliards de dinars contre 4,859 milliards de dinars) et de gaz naturel (1,811 milliard de dinars contre 2,934 milliards de dinars).