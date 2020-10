Au cours du dernier mois, Huawei a toujours été dans toutes les actualités avec tous ses nouveaux produits.

Mais cette fois-ci Huawei n’est plus une marque de téléphonie, surtout avec les derniers lancements du Huawei freebuds 3i et la Huawei watch GT2e qui sont disponnible sur le marché tunisien depuis Août dernier. Alors si vous n’avez oas encore entendu parler, flashback sur ces deux magnifiques accessoires.

Huawei Freebuds 3i :

HUAWEI FreeBuds 3 était l’un des produits audio signature de Huawei et étaient les premiers écouteurs TWS ouverts au monde avec suppression active du bruit. Huawei continue d’explorer, de développer et d’améliorer la technologie ANC disponible pour les consommateurs avec le dernier ajout à la série HUAWEI FreeBuds 3, le HUAWEI FreeBuds 3i.

La caractéristique la plus notable du HUAWEI FreeBuds 3i est son impressionnante suppression active du bruit. Avec sa conception intra-auriculaire et sa configuration d’annulation de bruit à 3 microphones, le HUAWEI FreeBuds 3i peut annuler jusqu’à 32 dB * de bruit. Pour améliorer encore l’expérience audio de l’utilisateur, les écouteurs sont livrés avec un pilote dynamique de 10 mm pour améliorer la qualité sonore. Cependant, la qualité de la musique n’est pas seulement affectée par le matériel, mais aussi par le logiciel. Huawei a investi énormément de temps et d’efforts dans l’optimisation et l’expansion de l’écosystème logiciel, y compris HUAWEI Music. En mars 2020, HUAWEI Music était disponible dans 16 pays européens avec des millions des chansons les plus populaires de grandes sociétés de musique telles que Warner Music Group, Universal Music Group et Sony Music Entertainment. Avec HUAWEI FreeBuds 3i et HUAWEI Music, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience musicale vraiment immersive.

Huawei Watch GT2e :

Avec son GPS intégré, son algorithme dédié à la fréquence cardiaque, sa centaine de sports reconnus et sa grosse batterie, la Watch GT 2e ambitionne de séduire les sportifs. Par son ambition sportive, cette Watch GT 2e arbore des courbes plus arrondies que la Watch GT 2 originale. Exit les gros boutons poussoir, place à de légères excroissances sur la tranche du boitier en acier inoxydable. Imposant avec sa diagonale de 46 mm, celui-ci se révèle d’ailleurs plutôt bien fini. Le bracelet contient, lui, assez de cran pour convenir à l’ensemble des circonférences de poignet. Globalement, cette Watch GT 2e se montre agréable, une fois portée. Sa dalle de 1,39 pouce paraît quant à elle plutôt convaincante au premier abord. L’écran s’avère juste assez lumineux pour rester lisible en plein soleil. Il est également assez grand pour permettre une lecture des notifications confortable.

Ces deux fabuleux accessoires n’étaient pas les seuls nouveaux produits lancés par Huawei le mois dernier,

En effet, Huawei a rencontré un énorme succès avec le lancement de Huawei Nova 7 qui n’est pas quelque chose de nouveau dans la série nova, et le lancement le plus récent a été le nouveau célèbre Huawei Y9a, un smartphone avec un design magnifique, une batterie puissante et un stockage énorme.

Si l’un de ces produits vous intéresse, n’hésitez pas à consulter nos pages Facebook et Instagram ainsi que notre site web. Et n’oubliez pas que tous les produits Huawei sont disponible sur Huawei Mall.

Avec Huawei, la vie est plus facile !