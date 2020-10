Les agriculteurs et les marins pêcheurs peuvent obtenir des autorisations de circulation auprès des Unions Régionales de l’Agriculture et de la Pêche (URAP) et locales auxquelles ils sont rattachés.

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche a annoncé dans un communiqué publié, jeudi, que cette décision a été prise avec les autorités concernées afin de permettre aux agriculteurs et les marins pêcheurs de poursuivre leurs activités et écouler leurs produits sur les marchés.

L’UTAP a appelé les URAP à assurer le suivi des problèmes qui peuvent être enregistrés dans ce sens.

Un couvre-feu nocturne entre en vigueur, ce jeudi 8 octobre, dans le Grand-Tunis, pendant 15 jours, en vue de contrer la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le couvre-feu se poursuivra, jusqu’au 23 octobre courant, de 21h00 à 05h00, du lundi au vendredi et de 19h00 à 05h00 pour les samedi et dimanche.