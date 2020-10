On dit souvent que la santé n’a pas de prix. Mais parfois, pour s’assurer qu’on est sait ou qu’on ne porte pas de maladie, ça a un prix… très élevé en Tunisie. C’est le cas actuellement avec les tests RT-PCR dans le secteur privé. Au point que l’Organisation de défense du consommateur (ODC) est montré sur le créneau pour dénoncer ce qu’elle considère comme de “l’opportunisme de certains laboratoires et autres cliniques” autorisés à effectuer des tests de diagnostic RT-PCR Covid-19.

En effet, pour obtenir le résultat, il va falloir débourser pas moins de 400 dinars dans le privé, alors que le tarif fixé par le ministère de la Santé est de 209 dinars.

L’ODC a publié un communiqué, mercredi 7 octobre, pour pointer du doigt “l’opportunisme de certaines parties qui auraient dû appuyer les efforts de l’Etat dans sa lutte contre la pandémie et aider les citoyens à surmonter la réalité terrifiante dans laquelle ils vivent” au lieu de chercher à plumer le citoyen.

Elle appelle les ministres du Commerce et de la Santé à intervenir et jouer leur rôle de contrôle et prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du prix fixé et vérifier la fiabilité des tests réalisés.

A l’issu d’un conseil ministériel restreint tenu, le 21 août 2020, Il a été décidé, d’autoriser les laboratoires privés à effectuer les analyses Covid-19 afin de contenir la propagation du virus.

Six laboratoires d’analyses privés dans le Grand Tunis ont commencé, fin août, à effectuer des tests virologiques RT-PCR covid-19, et ce nombre a atteint 33 laboratoires privés d’analyses biomédicales qui sont désormais autorisés à diagnostiquer le coronavirus dans différentes régions.

L’agrément accordé aux laboratoires privés pour effectuer les tests, fait suite à la décision du ministre de la Santé du gouvernement de gestion des affaires courantes en date du 28 août 2020, relative à l’approbation du cahier des charges régissant la participation des laboratoires privés d’analyses biomédicales aux efforts de dépistage du Covid-19.