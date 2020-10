Kamel Deguiche, ministre de la jeunesse des sports et de l’intégration professionnelle, a reçu lundi Tarek Bouchamaoui, membre du conseil de la fédération internationale de football (FIFA) et du bureau exécutif de la Confédération africaine de football (CAF).

L’entretien a porté sur la candidature de Tarek Bouchamaoui à la présidence de la CAF lors des élections le 12 mars 2021.

Bouchamaoui a indiqué que cette échéance électorale constitue une grande opportunité pour la Tunisie de présider cette prestigieuse institution, et défendre les intérêts du football dans le continent africain.

De son coté Kamel Deguiche a exprimé la détermination du ministère à soutenir et appuyer toute initiative visant à hisser haut les couleurs nationales au plan continental et international dans tous les domaines et secteurs et ancrer la diplomatie sportive en renforçant la représentativité de la Tunisie au sein des instances sportives régionales, continentales et internationales.

Le ministre a assuré l’appui de son département à la candidature de Tarek Bouchamoui à la présidence de la CAF, affirmant qu’il fournira tous les moyens possibles pour soutenir cette candidature.

Tarek Bouchamaoui rappelle-t-on, avait envoyé mercredi dernier, à la Fédération tunisienne de football, une demande d’appui à sa candidature à la présidence de la CAF dans laquelle il lui annonce sa décision de se présenter aux élections à la présidence de la CAF et sollicite son appui et son soutien à la candidature afin de lui garantir toutes les chances de succès.

L’Assemblée générale extraordinaire élective de la Confédération africaine de football se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc). Le dépôt des candidatures a été ouvert par la CAF le 11 septembre dernier et se poursuivra jusqu’au 12 novembre prochain rappelle-t-on.