En plus de sa robe, cet avocat porte les casquettes de plusieurs associations opérant dans divers secteurs.

Des serial entrepreneurs, on en connaît beaucoup dans le monde de l’entreprise, mais pas énormément dans la société civile. Dans le petit club des activistes du monde associatif, Maher Somaï est en train de se faire une place à part. Cet avocat participe pour la énième fois à la création d’une association, en l’occurrence l’Association nationale pour soutenir le produit tunisien “Tunisia Produces“, qui se définit comme une «association économique, sociale et culturelle».

Ambitieuse, Tunisia Produces veut poursuivre une multitude d’objectifs : participer à la mise en valeur du produit tunisien à l’intérieur et à l’extérieur, à la mise en valeur des efforts et des productions des inventeurs et créateurs tunisiens dans tous les domaines, se soucier de sa qualité et de sa compétitivité, et, plus généralement, aider les jeunes promoteurs à lancer leurs propres projets dans n’importe quel secteur économique, participer au développement des activités économiques au pays, présenter des suggestions et propositions aux organes compétentes afin de renforcer la productivité et l’économie tunisienne d’une façon générale, notamment par une contribution à sa mise à niveau, et aussi pour faciliter le travail des promoteurs, et, pour faire tout cela, nouer des relations avec des associations et organisations tunisiennes, étrangères et internationales.

Secrétaire général de cette nouvelle association, Maher Somaï s’engage dans cette aventure avec Moez Hrizi (président), Omar El Oudi (co-président), Donia Gahar (coordinateur général), Bassem Lamouchi (chargé de l’information), et Samir Zantour (chargé des relations extérieures).

Maher Somaï n’en est pas à sa première expérience associative. Il en a déjà plusieurs à son actif, dans des sphères différentes. En février dernier il avait créé l’Association nationale des avocats (ANAT) qui a conclu le 24 septembre 2020 un accord de partenariat avec les sociétés GAT Assurances et GAT VIE permettant à ses adhérents et à leurs conjoints de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses pour la conclusion de contrats d’assurance auto, assurance habitation, assistance voyage, l’assurance-crédit, assurance santé et assurance vie.

Notre avocat est également président de l’Association tuniso-euro-méditerranéenne des jeunes (ATEMJ).

Fondée en 2011, cette association à caractère scientifique a un programme long comme le bras.

Il va du soutien aux efforts de la Tunisie pour l’obtention du “Statut avancé avec l’Union européenne“ à la promotion des compétences créatives, en passant par le renforcement des connaissances des jeunes et des enfants pour qu’ils s’impliquent dans la reconstruction du pays, la contribution à la mise en place d’un pont culturel entre les jeunes Tunisiens et la Jeunesse euro-méditerranéenne en vue de l’échange de connaissances et d’expériences, à l’intégration de la culture tunisienne dans l’espace Euro-Méditerranéen la consolidation des notions d’ouverture, de tolérance et d’acceptation d’autrui dans les différentes strates sociales, etc.

L’ATEMJ a également pris part en décembre 2018 au lancement avec d’autres associations -dont l’organisation Tunivisions dirigée par Nizar Chaari- du Conseil supérieur des jeunes (CSJ).

Last but not least, Somai est très actif dans le domaine sportif, et plus précisément footballistique. Secrétaire général du Club Sportif Hammam-Lif (CSHL), il en est également l’avocat, ainsi que d’autres clubs.

Quelle casquette ambitionne-t-il encore de porter ?

Moncef Mahroug