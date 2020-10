Des certificats ont été attribués. jeudi .à un nombre de bénéficiaires du programme de l’éradication des logements rudimentaires et leur remplacement par d’autres à Siliana, en marge d’une visite sur terrain effectuée par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure de Base.

Le directeur général de l’Unité du programme spécifique des logements sociaux, au ministère de l’Equipement, Mourad Guizani, a fait savoir, à l’agence TAP, que le programme des logements sociaux, comprend un volet spécifique à l’éradication des logements rudimentaires et leur remplacement par d’autres, dans le cadre de la convention signée avec le conseil régional pour un total d’investissement de 22 MDT consacré à la construction de 500 logements dans les quatre coins de la région. Déjà, 347 logements ont été bâtis, dans l’attente du parachèvement du reste des logements prévus.

Le deuxième volet, a révélé la même source, vise à construire des logements sociaux et à aménager des lotissements sociaux à travers la réalisation de trois projets dans les délégations de Bouarada et Gaâfour, indiquant que les travaux, du projet des logements sociaux à Bouarada a été parachevé en 2015, et un nombre de citoyens en ont bénéficié, alors que le taux d’avancement des travaux du deuxième projet des logements sociaux (128 logements) dans la même région s’élève à 20%, parallèlement au parachèvement des travaux du projet de Gaâfour comportant 123 logements.

Il a évoqué le problème de la distribution de ces projets qui résulte du non parachèvement de la préparation des listes de bénéficiaires par le comité régional.

Pour sa part, le ministère de l’Equipement a révélé dans un rapport, dont une copie est parvenue à l’agence TAP, que le gouvernorat de Siliana regorge de 870 km de routes lassées et 2 638 km de pistes agricoles, outre quatre projets concernant les logements, sociaux d’un coût de 33 MDT et 68 projets portant sur les ponts et les routes d’un coût de 409 MD, dont 19 projets d’un coût de 6,15 MDT inscrits dans le cadre des programmes régionaux, de développement, outre les 174 projets concernant les bâtiments civils d’une valeur de 127 MDT.

Il convient de rappeler que le ministre de l’Equipement a donné ce matin le coup d’envoi de l’exploitation du pont sur l’oued de Bouarada et un autre sur l’Oued El Meleh à El Aroussa, comme il a effectué une visite sur terrain pour inspecter les travaux de dédoublement de la route nationale n°4 dans la même région.