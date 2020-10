Une convention de partenariat a été signée, jeudi 1er octobre, entre l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) et l’association Tunisian Smart Cities, dans l’objectif de mieux faire comprendre au grand public la notion de la Smart City et de donner aux efforts déployés dans ce sens plus de chances de succès, de cohésion et de durabilité, a fait savoir Tunisian Smart Cities.

Ce partenariat stratégique vise “à mener une étude globale sur la Smart City et la place du citoyen dans la ville numérique et à mettre en œuvre un programme d’activités de plaidoyer en faveur du développement territorial.

Il s’agit de mobiliser les acteurs institutionnels, scientifiques, économiques, et civils, pour mettre en place une démarche Smart Cities, de les accompagner pour formuler des visions territoriales durables et réussir le montage technique, administratif et financier des projets et de contribuer à la valorisation des richesses, à l’accès aux services de base, et à la protection de l’environnement”.

Le programme inclut également, la production d’études complètes dans le cadre de la préparation d’événements nationaux de grande envergure comme Tunisia Smart Cities 2025, Tunisia Smart Nation 2030, Tunisian Olympic Games 2040, et Sustainable Tunisia 2050.

Les grandes lignes de la convention de partenariat TSC -ITES concernent l’amélioration du rang de la Tunisie dans les classements internationaux économiques, sociaux, et environnementaux ainsi que des performances sociétales des institutions publiques (pertinence des objectifs, efficacité des décisions, et efficience des actions) et de la connaissance des acteurs du développement, en matière de tendances globales des Smart Cities.

Cette convention ambitionne, par ailleurs, de fournir des cadres de références politiques, qui favorisent la continuité de l’action stratégique, en matière de développement national et local et de promouvoir la culture de l’évaluation par la publication de rapports au sujet de l’intégration sectorielle et territoriale des orientations politiques.

L’Institut tunisien des études stratégiques, soumis à la tutelle de la Présidence de la République, a pour principale mission de mener des études et des analyses stratégiques sur les questions dont il est saisi par la Présidence de la République et d’assurer une fonction de veille tant au niveau national qu’international sur des domaines jugés stratégiques pour le pays.

L’association Tunisian Smart Cities est une association prospective, porteuse du programme éponyme et qui sera matérialisé à terme par un réseau national des villes intelligentes. Tunisian Smart Cities est un programme qui s’inspire des initiatives Smart City lancées dans quelques villes tunisiennes telles que Bizerte, Kairouan et Gabes, en vue d’organiser un déploiement à l’échelle nationale.