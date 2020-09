Les quantités de produits agricoles et de pêche acheminées au marché de gros de Bir El Kassaâ ont évolué de 4% par rapport au mois d’août 2020, a indiqué, lundi, le ministère du Commerce et du développement des exportations.

La même source a précisé que les quantités de pommes de terre ont évolué de 14%, celles des tomates de 18% et celles du piment entre 7 et 13%. Les quantités de concombre ont augmenté de 21% et celles des légumes à feuilles de 16%.

Ces données ont été exposées lors de la réunion du comité du suivi de l’approvisionnement du marché et des prix, présidée par le ministre du Commerce et du développement des exportations, Mohamed Boussaïd.

Le ministre a, à cette occasion, insisté sur l’impératif d’optimiser la coordination entre les différentes structures intervenantes pour éviter les manquements qui pourraient être soulevés en matière d’approvisionnement et de prix.

Il a aussi évoqué la nécessité de développer l’appareil de contrôle économique, en optant pour la numérisation et les nouvelles technologies, de manière à favoriser le contrôle proactif.

Une équipe de travail chargée de préparer la restructuration de l’activité des foires et des salons et la révision des textes législatifs la régissant a également été formée lors de cette réunion.