Le ministère de l’Education a annoncé dans un communiqué publié, samedi, que tous les candidats à l’enseignement de la langue arabe et de la civilisation tunisienne aux enfants de Tunisiens résidents en Europe qui ont passé les deux épreuves écrites en français et en anglais et entretiens oraux le 22 septembre, que les résultats sont publiés sur le réseau éducatif : www.edunet.tn

Le ministère a ajouté que les candidats retenus doivent retirer leurs convocations à la réunion d’information prévue le lundi 28 septembre, à partir de neuf heures du matin dans la salle de réunion de l’office des services scolaires situé rue 9 avril à Tunis.