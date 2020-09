La BERD et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) unissent leurs forces pour promouvoir un tourisme durable, accélérer le transfert du financement de l’action climatique et rendre les technologies vertes plus accessibles au secteur du tourisme grâce à la plateforme de type boutique en ligne de la Banque du Green Technology Selector.

La crise du coronavirus a eu un impact considérable sur le secteur du tourisme, indique le site web de l’OMT. La priorité consiste désormais à soutenir la relance de ce secteur, qui emploie plusieurs millions de personnes dans le monde et qui est devenu un des piliers du développement durable.

La BERD et l’OMT (EBRD and UNTWO are currently working on driving sustainable recovery for tourism worldwide) travaillent actuellement à une relance durable du tourisme dans le monde entier. Bien que la crise soit loin d’être terminée, la nécessité de définir une orientation pour un secteur du tourisme plus vert à l’avenir fait l’objet d’une prise de conscience croissante, ajoute l’OMT.

Afin de faire progresser les objectifs de développement durable des Nations unies, l’OMT soutient le Green Technology Selector de la BERD, qui peut compléter les outils en ligne de l’OMT en matière d’efficacité des ressources, tels que les Hotel Energy Solutions (HES) ou les ambitieux Nearly Zero Energy Hotels (neZEH).

Le Green Technology Selector de la BERD est une plateforme de type boutique en ligne qui répertorie les meilleures technologies de leur catégorie provenant de fabricants du monde entier.

L’industrie hôtelière et les entreprises du secteur du tourisme peuvent accéder au Green Technology Selector pour trouver plus de 26 000 technologies vertes qui bénéficient du soutien de la BERD : Green Economy Financing Facility (GEFF), Green Trade Facilitation Programme (Green TFP) et the Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change programme (FINTECC).

Les investissements permettront d’améliorer l’efficacité énergétique, de fournir des énergies renouvelables et de réduire l’utilisation de l’eau et des ressources. Il peut s’agir de fenêtres et de portes à haut rendement énergétique, d’isolation thermique, d’éclairage, d’équipements et de machines de construction, de panneaux solaires photovoltaïques et de pompes à chaleur géothermiques.

Selon Vlaho Kojakovic, directeur de la BERD pour l’immobilier et le tourisme : « Les bâtiments représentent environ 40% de la consommation mondiale d’énergie. Cette estimation peut être encore plus élevée pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui offre un grand potentiel d’amélioration de l’efficacité des ressources et de l’énergie, et de réduction de son empreinte carbone. Nous sommes ravis de poursuivre notre coopération avec l’OMT et de soutenir le secteur du tourisme pendant les périodes difficiles de la pandémie de coronavirus. Au-delà de la crise, nous pensons que le Sélecteur de technologies vertes de la BERD contribuera à rendre le secteur du tourisme plus efficace sur le plan énergétique dans les années à venir ».

Le Green Technology Selector permettra d’accélérer l’octroi de financements pour l’action climatique dans le cadre du GEFF et d’autres instruments financiers de la BERD, avec le soutien de donateurs et de partenaires internationaux tels que l’Union européenne (UE), le Green Climate Fund (GCF) et le Climate Investment Fund (CIF).

La BERD a développé le Green Technology Selector dans le cadre du programme GEFF avec le soutien de donateurs du ministère fédéral autrichien des finances.

La BERD et l’OMT sont des partenaires de longue date. En 2019, les deux institutions ont renouvelé leur engagement ferme et signé un accord dans le cadre du soutien de la BERD au tourisme inclusif et durable dans les économies où la Banque investit, en particulier dans la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée (SEMED) et dans les Balkans occidentaux.