“La première priorité aujourd’hui est d’assurer l’emploi des animateurs culturels et les diplômés des instituts de musique” a indiqué le ministre des affaires culturelles Walid Zidi à l’ouverture hier à Tabarka de la rencontre inter-régionales directeurs et directrices des maisons de la culture dans les gouvernorats de Jendouba, Kef, Siliana, Bizerte, et Béja.

Dans son mot d’ouverture de cette rencontre placée sous le signe “L’action culturelle : pratique, création et gouvernance “, le ministre a relevé que les efforts sont axés actuellement sur la maintenance des maisons de la culture et qu’un intérêt accru est porté vers l’aménagement des bibliothèques publiques . L’accent sera mis également sur l’examen des moyens de financements nécessaires pour l’aménagement des espaces culturels.

Dans ce sens, le débat a porté essentiellement sur la question de l’aménagement des espaces culturels non opérationnels a l’heure actuelle à cause notamment de leur état délabré et sur la révision des horaires de travail dans les maisons de culture.

Plusieurs points ont été soulevés par les participants à savoir la nécessité de réviser les budgets réservés aux délégations régionales des affaires culturelles afin de leur permettre une meilleure flexibilité de travail. Les participants ont également souligné la nécessité de parfaire la gestion des ressources humaines et à doter les maisons de culture d’équipements adéquats à l’ère du temps.

Il est à noter que les travaux de cette rencontre inter-régionale qui se tient à Tabarka depuis le 24 septembre se poursuivent jusqu’à samedi 26 septembre 2020.