Un atelier national virtuel a été lancé, jeudi, en vue d’examiner l’élaboration d’un outil permettant d’évaluer le degré de respect du concept de la justice sociale dans les politiques publiques dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de coopération technique entre le ministère des Affaires sociales et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO) depuis 2016.

Cet atelier vise à développer et tester un outil permettant d’évaluer le degré de généralisation des principes d’égalité et de justice sociale, d’identifier les lacunes contenues dans les programmes et plans supervisés par le ministère des Affaires sociales et d’autres départements, afin de mieux appliquer une approche basée sur les liens entre le plan de développement durable 2030 et le plan de développement national tunisien. Les résultats de cette approche seront présentés au niveau régional arabe, selon le ministère des Affaires sociales, qui avait fait savoir que la République tunisienne a été choisie à cet égard comme étude de cas.

Le programme de cet atelier qui s’étend sur deux jours, avec la participation de cadres du ministère des affaires sociales et d’autres ministères, des représentants de la CESAO, prévoit la tenue de séances de travail sur le concept de justice sociale et le processus d’élaboration d’un outil d’évaluation permettant de mesurer des lacunes des politiques. Il s’agit, en outre, de présenter l’approche de la CESAO en matière de justice sociale et ses liens avec le plan de développement durable pour l’an 2030.

A noter qu’un questionnaire est en cours d’élaboration en vue d’évaluer le degré d’intégration des principes de justice sociale dans les politiques publiques par deux experts régionaux de la CESAO qui avaient récemment tenu des réunions virtuelles avec les représentants de la direction de la justice sociale de la CESAO et un groupe de travail tunisien ayant reçu une formation sur la conception et la mise en œuvre de politiques sociales et économiques fondées sur l’égalité.