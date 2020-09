La Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), la Bourse des Valeurs Mobilière de Tunis (BMVT) et l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC), en partenariat avec le programme USAID Tunisia JOBS, lancent aujourd’hui la plateforme JoussourInvest.tn.

Joussourinvest.tn est la première plateforme en Tunisie qui jouera le rôle d’une marketplace mettant en relation des investisseurs et des PME à la recherche de financement en capital afin d’engager une restructuration financière suite à la crise du COVID-19, ou de renforcer et soutenir leur croissance.

Cette solution digitale mise à la disposition des PME leur permettra de soumettre leurs projets à n’importe quel moment, et de suivre en temps réel le traitement de leurs dossiers. Les investisseurs intéressés par les projets soumis sur JoussourInvest.tn contacteront directement les PME concernées via cette plateforme, sans intermédiaires. Selon la Directrice Générale de la CDC, Mme Boutheina Ben Yaghlane, JoussourInvest.tn a pour objectif de « simplifier par le biais du digital, l’accès au financement des PME, surtout dans le contexte sanitaire et économique actuel ».

L’inscription sur JoussourInvest.tn est gratuite et ouverte à toutes les PME tunisiennes et aux investisseurs intéressés. La plateforme garantit la confidentialité des informations soumises par les PME et transmises en temps réel aux investisseurs.

Joussourinvest.tn, une solution qui permettra aux entreprises de chercher des financements en un clic !