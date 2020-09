Engagée depuis toujours à défendre le pouvoir d’achat du consommateur, l’enseigne de grande distribution historique, Mg, est consciente de l’inquiétude grandissante de la majorité des Tunisiens quant à la crise sanitaire qui aggrave les difficultés économiques du pays…

Les effets de cette crise sanitaire ajoutés à une situation économique plus que préoccupante et qui ne cesse de se détériorer depuis des années sont visibles sur la baisse du pouvoir d’achat des foyers, les empêchant ainsi de pouvoir joindre les deux bouts.

C’est pour cette raison que la société Mg a décidé de faciliter le quotidien du Tunisien en s’engageant à garantir le prix le plus bas pour 1 200 produits les plus fréquemment consommés, notamment les produits alimentaires de première nécessité (eau, yaourt, œufs, huiles végétales …), les produits hygiéniques, les produits d’entretien ainsi que de nombreux autres et ce, dans tous les magasins Mg du territoire tunisien sur une année.

Mg va plus loin en proposant un remboursement de 3 fois la différence si le consommateur trouve mieux ailleurs. Une nouvelle preuve de citoyenneté qui renforce l’implication de Mg dans l’amélioration directe et tangible du pouvoir d’achat du citoyen tunisien dans une période où sa bourse est malmenée de toutes parts, une hausse importante des prix qui rappelons-le est due à plusieurs facteurs tant économiques que politiques ou sanitaires.

La réduction sur les 1 200 produits donnera l’occasion au client de ne pas faire de concessions sur ses achats, selon ses besoins ou bien d’économiser sur son budget mensuel et de profiter de la baisse qui contrairement aux promotions habituelles, par ailleurs maintenues, s’inscrit dans la durée.

Accordant toujours un aspect important à son rôle en tant qu’acteur social engagé, Mg ne cesse de renforcer son implication dans l’amélioration du pouvoir d’achat du Tunisien.

Avec plus de 100 ans d’existence, Mg est la doyenne des chaîne des supermarchés en Tunisie, et compte 83 magasins dans 23 gouvernorats.