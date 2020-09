L’accélération de la publication des décrets relatifs à l’indemnisation des agriculteurs sinistrés à cause des catastrophes naturelles, l’application de la convention sur le renseignement agricole et le développement du système de subvention des semences et des hydrocarbures utilisées dans la pêche maritime, ce sont là les principales revendications soumises par le président de l’UTAP (Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche), Abdelmajid Ezzar, au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, mardi 15 septembre 2020.

Lors de son entretien avec Mechichi au Palais du gouvernement à La Kasbah, le président de l’UTAP lui a exprimé la nécessité de mettre en application les conventions relatives au secteur agricole conclues avec le gouvernement et de procéder à la signature des conventions relatives à certaines filières agricoles déjà négociées mais pas encore signées.

Il lui également fait savoir l’importance de la coopération entre le gouvernement et l’Union agricole afin de résoudre les problématiques du secteur agricole et de renforcer son rôle dans l’économie nationale.

De son côté, Mechichi a insisté sur le rôle joué par l’agriculture dans le renforcement de la sécurité alimentaire des tunisiens, s’engageant à accorder à ce secteur l’importance qu’il mérite et à atténuer les difficultés que connaissent les filières agricoles afin d’améliorer leur rendement et leur contribution à l’économie nationale.

Un exemplaire du livre ” l’Agriculture est la Solution” publié par l’UTAP a été remis par Ezzar au chef du gouvernement à cette occasion. Ce livre évoque les problèmes majeurs de l’agriculture tunisienne et propose des mesures visant à protéger les systèmes de productions.